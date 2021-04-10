Son dakika haberleri... Kastamonu'da kereste fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika haberleri... Kastamonu'da kereste fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kastamonu'da kereste fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kereste fabrikasının silosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kereste fabrikasının silosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Yukarı Çayırcık mevkisinde, Harun Özcan'a ait kereste fabrikasının silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine fabrikaya gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangında, fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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