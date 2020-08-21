Son dakika haberleri... Kastamonu'da kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu
Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından drone yardımıyla bulundu.
21.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:30
Kastamonu'da kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından drone yardımıyla bulundu.
Alpı köyünde ikamet eden H.Y, hayvanlarını otlattığı sırada 3 büyükbaş hayvanını kaybetti. H.Y. ve köylüler tarafından yapılan aramalarda hayvanlar bulunamadı.
Jandarma ekiplerini arayarak yardım isteyen H.Y. için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Asayiş Timi görevlendirildi.
Jandarma ekipleri drone ile yaptıkları aramada kayıp 3 büyükbaş hayvanın Hacıveli köyü yakınlarında olduğunu belirledi. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
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Kaynak: AA