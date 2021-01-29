Son dakika haberleri... Kastamonu'da jandarma ekipleri sarımsak tarlasında KADES'i anlattı
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Son dakika haberleri... Kastamonu'da jandarma ekipleri sarımsak tarlasında KADES'i anlattı

29.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:45
Son dakika haberleri... Kastamonu'da jandarma ekipleri sarımsak tarlasında KADES'i anlattı

Son dakika habere göre Kastamonu'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını sarımsak tarlasında yaptı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını sarımsak tarlasında yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli personel, Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasına giderek çiftçileri ziyaret etti.

Ekipler, burada KADES hakkında kadınlara bilgi verdi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "Son yıllarda giderek artan kadına karşı şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının arttırılmasına yönelik tarlada sarımsak eken kadın çalışanlara bilgi verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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