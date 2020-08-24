Son dakika haberleri... Kastamonu'da jandarma ekipleri kaybolan büyükbaş hayvanı buldu Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

Bölükyazı köyünde Erol Tekeli (40) ineklerini otlatırken bir ineği kayboldu.

Tekeli, ailesi ve köylülerle birlikte yaptığı aramada ineği bulamadı.

Jandarma ekiplerini arayarak yardım isteyen Tekeli için Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığınca ekip görevlendirildi.

Köy ve çevresi ile ormanlık alanda yapılan aramalar neticesinde büyükbaş hayvan ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA