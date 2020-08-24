Son dakika haberleri... Kastamonu'da jandarma ekipleri kaybolan büyükbaş hayvanı buldu
Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.
24.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:04
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.
Bölükyazı köyünde Erol Tekeli (40) ineklerini otlatırken bir ineği kayboldu.
Tekeli, ailesi ve köylülerle birlikte yaptığı aramada ineği bulamadı.
Jandarma ekiplerini arayarak yardım isteyen Tekeli için Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığınca ekip görevlendirildi.
Köy ve çevresi ile ormanlık alanda yapılan aramalar neticesinde büyükbaş hayvan ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.
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Kaynak: AA