Son dakika haberleri... Kastamonu'da jandarma ekipleri çaya düşen karacayı kurtardı
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Son dakika haberleri... Kastamonu'da jandarma ekipleri çaya düşen karacayı kurtardı

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kastamonu'da jandarma ekipleri çaya düşen karacayı kurtardı

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun Cide ilçesinde, çaya düşen karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, çaya düşen karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kumluca Mahallesi'nde çaya düşen karaca, jandarma devriyesinde görevli personel tarafından fark edildi.

Ekipler, bir vatandaşın da yardımıyla suya girerek, karacayı bulunduğu yerden çıkardı.

Veteriner tarafından kontrolleri yapılan karaca, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği tarafından doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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