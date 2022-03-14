Son dakika haberleri! Kastamonu'da iki katlı evde korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kastamonu'da iki katlı evde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Kastamonu'da iki katlı evde korkutan yangın

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri söndürdü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde henüz bilinmeyen sebeple iki katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına Araç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle evde büyük oranda maddi hasar oluştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Tragger, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title