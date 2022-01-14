Son dakika haberi | KASTAMONU - İki katlı ahşap binada yangın - Haberler
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Son dakika haberi | KASTAMONU - İki katlı ahşap binada yangın

AA / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın hasara yol açtı.

İlişi köyü Belen Mahallesi'nde Murat ve Havva Nazlı Turhan'ın yaşadığı iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Abana ve Bozkurt belediyelerinin itfaiye personeli ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğünün arazöz ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Yangın sırasında binada bulunan ve tedbir amacıyla sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat ve Havva Nazlı Turhan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | KASTAMONU - İki katlı ahşap binada yangın

Son dakika haberi | KASTAMONU - İki katlı ahşap binada yangın

Son dakika haberi | KASTAMONU - İki katlı ahşap binada yangın

Son dakika haberi | KASTAMONU - İki katlı ahşap binada yangın

Son dakika haberi | KASTAMONU - İki katlı ahşap binada yangın

Son dakika haberi | KASTAMONU - İki katlı ahşap binada yangın

Son dakika haberi | KASTAMONU - İki katlı ahşap binada yangın

Son dakika haberi | KASTAMONU - İki katlı ahşap binada yangın

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AA / Ümit Yorulmaz - Son Dakika Haberleri

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