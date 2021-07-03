Son dakika haberleri | Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri | Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun Küre ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Vefa Yaşar idaresindeki hafif ticari araç, ilçeye bağlı Ersizlerdere köyü yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile annesi Fatma Yaşar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Yaşar, kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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