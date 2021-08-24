Son dakika haberleri: Kastamonu'da gönüllü gençler, yurtlarda kalan çocuk selzedelerin tebessüm etmelerini sağlıyor
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Son dakika haberleri: Kastamonu'da gönüllü gençler, yurtlarda kalan çocuk selzedelerin tebessüm etmelerini sağlıyor

Son dakika haberleri: Kastamonu'da gönüllü gençler, yurtlarda kalan çocuk selzedelerin tebessüm etmelerini sağlıyor
Anadolu Ajansı / Erkut Kargın - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kastamonu'da gençlik merkezi gönüllüleri, sel felaketinden etkilenen çocukların tebessüm etmesi için çalışıyor.

Kastamonu'da gençlik merkezi gönüllüleri, sel felaketinden etkilenen çocukların tebessüm etmesi için çalışıyor.

Kastamonu'daki selzedelerin büyük çoğunluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdunda konaklıyor.

Kastamonu Gençlik Merkezi gönüllüleri, yurtlara yerleşen selzedelerin ihtiyaçların giderilmesi için gece gündüz görev yapıyor.

Gönüllüler, ayrıca selden etkilenen çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek için de çalışma yapıyor.

Çeşitli etkinlikler düzenleyerek tebessüm etmelerini sağladıkları çocuklarla seksek, yüz boyama, zeka oyunları ve futbol gibi oyunlar oynayan gönüllüler, onların mutluluklarına ortak oluyor.

Son dakika haberleri: Kastamonu'da gönüllü gençler, yurtlarda kalan çocuk selzedelerin tebessüm etmelerini sağlıyor
Son dakika haberleri: Kastamonu'da gönüllü gençler, yurtlarda kalan çocuk selzedelerin tebessüm etmelerini sağlıyor
Son dakika haberleri: Kastamonu'da gönüllü gençler, yurtlarda kalan çocuk selzedelerin tebessüm etmelerini sağlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkut Kargın

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