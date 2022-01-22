Son dakika haberleri... Kastamonu'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Kastamonu'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı

Son dakika haberleri... Kastamonu'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından Taşköprü ilçesinde "FETÖ/PDY'nin Finansmanı ve Yeniden Yapılanmasını Önlemek" amacıyla başlatılan operasyonlar kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'sinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan M.G, N.S, H.K, M.F.K, F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Altısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki kişinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından Taşköprü ilçesinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve dijital materyale el konulmuş, ilçede bulunan 13 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında ilçede bulunmayan M.G. ise Antalya'da yakalanmıştı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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