Son dakika haberleri! Kastamonu'da evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Kastamonu'da evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Dağbelören köyü Demirci Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hamdi Demir'e (70) ait evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.

Yangında, engelli olduğu öğrenilen Demir hayatını kaybetti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev ile Demir'e ait köy odası ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine geldiğinde kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenen ve sinir krizi geçiren Hamide Ünver'e, sağlık ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri köyden ayrıldı.

Öte yandan Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın köye giderek incelemede bulundu.

Köy sakinlerinden Kemal Ünver, AA muhabirine, yangının bir anda büyüdüğünü belirterek, "Evin penceresi var. Camın olduğu yere gelmiş 'beni kurtarın' diye bağırmış. Çocuklar duymuş gitmişler. 'At kendini aşağı' diye bağırmışlar ama atlayamamış. O sıra tüp patlamış ve hayatını kaybetmiş." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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