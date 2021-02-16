Son dakika haberleri! Kastamonu'da diyaliz hastası iki kadın paletli kar ambulansıyla hastaneye nakledildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşadıkları köy yolu kapanan diyaliz hastası iki kadın, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.