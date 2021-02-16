Son dakika haberleri! Kastamonu'da diyaliz hastası iki kadın paletli kar ambulansıyla hastaneye nakledildi
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da diyaliz hastası iki kadın paletli kar ambulansıyla hastaneye nakledildi

16.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:09
Son dakika haberleri! Kastamonu'da diyaliz hastası iki kadın paletli kar ambulansıyla hastaneye nakledildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşadıkları köy yolu kapanan diyaliz hastası iki kadın, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşadıkları köy yolu kapanan diyaliz hastası iki kadın, paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnebolu Kaymakamlığınca alınan karar gereği, kar yağışı öncesinde köylerdeki diyaliz hastaları İnebolu Öğretmenevi'nde misafir edilmeye başlandı ancak Kabalar köyündeki iki kadın hasta, kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine gelemedi.

Diyalize girmeleri gereken ancak köy yolu kardan kapanınca mahsur kalan kadın hastaların yardımına 112 Acil Servis ekipleri yetişti.

Paletli kar ambulansıyla köye giden ekipler, hastaları alarak İnebolu Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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