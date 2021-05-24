Son dakika haberleri! Kastamonu'da çöplükte çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kastamonu'da çöplükte çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri! Kastamonu'da çöplükte çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, eski çöplük alanında çıkan, bir süre sonra ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, eski çöplük alanında çıkan, bir süre sonra ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede kullanılmayan eski çöplük alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine, bölgeye Pınarbaşı ve Azdavay belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Pınarbaşı, Azdavay ve Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, yangına kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi.

Alevler çevreye yayılmadan önce tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirten Yaşar, "Orman ve itfaiye ekipleri, yangın daha fazla büyümeden kontrol altına aldılar. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Yaz aylarının korkulu rüyası geri döndü! Kene bir can daha aldı
Yaz aylarının korkulu rüyası geri döndü! Kene bir can daha aldı
Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Son dakika haberi... Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı
Son dakika haberi... Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Josef De Souza Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Kastamonu'da çöplükte çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 00:37:36. #1.15#

title