Son dakika haberleri! Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri! Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

12.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:21
Son dakika haberleri! Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Derekaraağaç köyünde Şaban Ergün'e ait ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evin alt katından dumanların yükseldiğini fark eden aile üyeleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangına, Taşköprü Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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