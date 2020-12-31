Son dakika haberleri: Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika haberleri: Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

31.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:32
Son dakika haberleri: Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle merkeze bağlı Gövrecik köyü Kurt Mahallesi'nin, ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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