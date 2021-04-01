Son dakika haberleri: Kastamonu'da bir köyde karantina süresi 5 gün uzatıldı

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 10 gün ara verildi, Devrekani ilçesindeki köyde daha önce başlatılan karantinanın süresinin 5 gün daha uzatılmasına karar verildi.