Son dakika haberleri: Kastamonu'da bir köyde karantina süresi 5 gün uzatıldı
Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 10 gün ara verildi, Devrekani ilçesindeki köyde daha önce başlatılan karantinanın süresinin 5 gün daha uzatılmasına karar verildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 10 gün ara verildi, Devrekani ilçesindeki köyde daha önce başlatılan karantinanın süresinin 5 gün daha uzatılmasına karar verildi.
Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce Yazıbelen köyünün 10 gün süreyle karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Köydeki karantina süresinin 2 Nisan'da dolacağı belirtilen açıklamada, yeni vakalar nedeniyle bu sürenin 5 gün daha uzatıldığı bildirildi.
Taşköprü'de ise Seka İlk ve Ortaokulundaki 3 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime 10 gün ara verildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu