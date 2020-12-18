Son dakika haberleri | Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haberleri | Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

18.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:18
Son dakika haberleri | Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Ayvalı köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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