Son dakika haberleri... Kastamonu'da bir bayi, sel mağduru vatandaşların cep telefonlarını ücretsiz tamir etti

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki bir cep telefonu bayisi, 11 Ağustos'ta bölgede meydana gelen sel felaketi sırasında cep telefonları bozulan vatandaşların telefonlarını ücretsiz tamir etti.

İlçe merkezinde cep telefonu bayisi bulunan Çağakan Varol, Abana ve Bozkurt'u etkileyen sel felaketinin yaralarının sarılması için hem vatandaşlara hem de kamu personeline hizmet verdi.

Felaketin ilk günlerinde sıvı teması bulunan yaklaşık 700 cep telefonunu ücretsiz tamir eden Varol, 300 taşınabilir şarj cihazı, 200 el feneri, bin şarj kablosunu vatandaşlarla bölgede görev yapanlara hediye etti.

Varol, AA muhabirine, sel felaketinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Esnaf olarak vatandaşların yaralarına merhem olmak istediğini dile getiren Varol, "İşimizle ilgili hem vatandaşlarımıza hem de yardım için bölgemize gelenlere hizmet verdik. Cep telefonlarının onarımını hiçbir ücret talep etmeden gerçekleştirdik. Bayilerimizin bölgede dağıtılması için tarafımıza gönderdiği taşınabilir şarj cihazı ve malzemeleri de ihtiyacı olan herkese ulaştırdık. Vatandaşlarımızın yarasına merhem olabildiysek ne mutlu bize." dedi.