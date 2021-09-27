Son dakika haberleri! Kastamonu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesinde gerçekleştirilen "STEM & Makers Fest/Expo" etkinliğine katılan çocuklar, farklı bilimsel çalışmaları deneyimleme fırsatı buldu.

Hacettepe STEM & Maker Lab, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, Kastamonu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar, 23 farklı stantta fizik, kimya, kodlama gibi bilimsel çalışmalar ve el becerilerini geliştiren boyama, tahta birleştirme aktivitelerine katıldı.

Bilim ve mühendislik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sergi, bilim şovları ve atölye çalışmalarıyla üreten bilim kültürünün teşvik edildiği etkinlikte stantlara gelen çocuklar, "Kimyanın gizemli renkleri", "Nanoteknoloji", "Öğrencinin kimyası bilim şovları etkileşimli", "Leonardo'nun makineleri" sergisini gezerken, her yaştan katılımcıya hitap eden birbirinden farklı atölye çalışması yapma fırsatı buldu.

STEM Maker Fest/Expo Koordinatörü Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı, gerçekleştirilen etkinliğin bireylerin bilim ve teknoloji kültürüyle yetiştirilmesi sürecinde önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin Kastamonu Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Kaya da, toplumun her kesiminden bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festivale Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Demirkıran da katıldı.