Son dakika haberleri: Kastamonu'da 2 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'da 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Örenyeri köyünün Örenyeri ve Sağarcık mahallelerinin 8 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantina süresince, mahallelerde ikamet eden kamu kurum ve kuruluşu görevlileri ile özel sektör çalışanları idari izinli sayılacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallelerde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu