Son dakika haberleri... Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
16.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:10
Son dakika haberler: Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Beyalan köyünde son 2 günde 5 pozitif vaka çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yakın temaslı kişi sayısının fazla olması ve yeterli düzeyde tespitinin mümkün olmaması nedeniyle Beyalan köyünde 14 gün karantina uygulanacağı ifade edildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu