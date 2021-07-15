Son dakika haberleri: Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a 1 milyar TL'lik yeni yatırım
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Son dakika haberleri: Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a 1 milyar TL'lik yeni yatırım

Son dakika haberleri: Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a 1 milyar TL'lik yeni yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan bu yılın ilk 5 ayına ait Teşvikli Yatırımlar Raporu'na göre Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta gerçekleştirilen 1 milyar 64 bin TL'lik yatırım teşvik kapsamına alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan bu yılın ilk 5 ayına ait Teşvikli Yatırımlar Raporu'na göre Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta gerçekleştirilen 1 milyar 64 bin TL'lik yatırım teşvik kapsamına alındı.

Teşvikli Yatırımlar Raporu'ndan derlenen verilere göre, pandemi koşullarına rağmen TR82 Bölgesi'ne 2021 yılının ilk 5 ayında yerli ve yabancı işletmeler tarafından gerçekleştirilen 41 yeni yatırım için toplam 1 milyar 64 bin TL'lik teşvik belgesi düzenlendi. Enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde gerçekleştirilen komple yeni ve tevsi yatırımları kapsayan teşviklerle bin 57 kişilik istihdam sağlanacak. Bölgede Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yönlendiren yatırımları da içine alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından derlenen bilgilere göre, 2021 yılı ilk 5 ayında yerli ve yabancı işletmelerin yatırımları için Kastamonu'da 274 milyon TL, Çankırı'da 316 milyon TL ve Sinop'ta 474 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Buna göre enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerini kapsayan toplam 41 yatırım projesinden Kastamonu'da 16, Çankırı'da 11 ve Sinop'ta 14'ü teşvik kapsamına alındı. Teşvikli yatırımların gerçekleşmesi halinde toplam bin 57 kişiye istihdam sağlanacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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