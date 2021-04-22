Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Karadağlı Jovanka Radicevic'i transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Karadağlı Jovanka Radicevic'i transfer etti

Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Karadağlı Jovanka Radicevic'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Karadağlı Jovanka Radicevic'i renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Karadağlı Jovanka Radicevic'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Radicevic'in transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Radicevic'in hem takımlar hem de ülke takımı bazında birçok başarıya imza attığının ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Buducnost'un formasını giyen Jovanka Radicevic, Avrupa Kupası yürüyüşünde büyük ailemizin bir parçası oldu. Sağ kanat oyuncusu, Karadağ Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor. Radicevic, son 10 yılda Avrupa'da ve dünyada en iyi sağ kanadı olarak gösteriliyor. 2012-2020'de Avrupa Şampiyonası'nın All-Star sağ kanadı, 2015-2019'da Dünya Şampiyonası'nın All-Star sağ kanadı seçilmenin yanı sıra birçok ödülün de sahibi olan Radicevic, 2020 yılında da Şampiyonlar Ligi'nin gol kraliçesi oldu. Radicevic, gelecek sezon takımımızın gücüne güç katacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi
Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi
Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Karadağlı Jovanka Radicevic'i transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:09:14. #1.15#

title