Son dakika haberleri! Kaspersky'nin yeni belgeseli dünyanın en büyük siber suç ağının nasıl çökertildiğini anlatıyor
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Son dakika haberleri! Kaspersky'nin yeni belgeseli dünyanın en büyük siber suç ağının nasıl çökertildiğini anlatıyor

Son dakika haberleri! Kaspersky'nin yeni belgeseli dünyanın en büyük siber suç ağının nasıl çökertildiğini anlatıyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Kaspersky'nin belgesel yapım birimi Tomorrow Unlocked, hacker: HUNTER dizisi "Emotet vs The World Police"in son bölümünü yayınladı.

Kaspersky'nin belgesel yapım birimi Tomorrow Unlocked, hacker: HUNTER dizisi "Emotet vs The World Police"in son bölümünü yayınladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, film, Almanya, Hollanda ve Ukrayna'daki savcıların ve polis memurlarının gözünden uluslararası polis iş birliğinin olağanüstü bir siber suç işini nasıl çökerttiğini anlatıyor. Ayrıca, uluslararası alanda tanınmış siber güvenlik araştırmacıları konuya kendi geniş bir bakış açılarını ekleyerek Emotet'ten sonra neler olabileceğini tahmin etmeye çalışıyor.

Yeni Hacker: Hunter filmi, Emotet'in yaptıklarını ve Emotet'in bitişine yol açan operasyonun arkasındaki hikayeyi takip ediyor, perde arkasından bakış sunuyor ve soruşturmaya öncülük eden kişilerin deneyimlerini yansıtıyor.

Belgesel Jessica Benhamou tarafından yönetilirken yapımcılığını Max Peltz ve Stephen Robert Morse üstlendi. Hacker: HUNTER serisi, Carbanak grubu ve WannaCry fidye yazılımı saldırısı hakkında dizinin ilk iki belgeselini de yöneten Hugo Berkeley tarafından ortaya kondu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacker: HUNTER Direktörü Jessica Benhamou, "Siber suçlar geliştikçe ve siber suçlular birlikte çalışabilme yeteneği kazandıkça yetkililerin buna uygun yanıtlar vermesi ve tehditlerle ve bunların arkasındaki kişilerle mücadele için yakın çalışması gerektiğini görüyoruz. Bence insanlar bir siber çeteyi çökertmek için ne kadar çaba harcandığının farkında değiller. Bunu gerçekleştirmek için sınırların ötesinde ne kadar çok tutkulu ve özverili insanın birlikte çalıştığını göstermekten dolayı çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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