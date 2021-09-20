KASKİ'den Yeşilhisar'a 4 Milyon 700 Bin TL'lik Yatırım - Haberler
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KASKİ'den Yeşilhisar'a 4 Milyon 700 Bin TL'lik Yatırım

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KASKİ'den Yeşilhisar'a 4 Milyon 700 Bin TL'lik Yatırım

KASKİ, merkez ve ilçelerin içme suyu ile kanalizasyon altyapısına dair ihtiyacını karşılamak için planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

KASKİ, merkez ve ilçelerin içme suyu ile kanalizasyon altyapısına dair ihtiyacını karşılamak için planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Abonelerinin memnuniyetini ve çevre sağlığını her zaman ilk sırada tutan KASKİ, Yeşilhisar ilçesinde yatırım programına aldığı, 4 mahallenin atık sularını toplayacak olan 18 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kolektör hattının imalatına başladı.

Başkan Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün kentimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Her şey vatandaşımızın daha ferah bir ortamda yaşamını sürdürmesi için. Bu bilinçle dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kentin ihtiyaçları ve vatandaşların memnuniyetleri esas alınarak belirli bir plan-program kapsamında hazırlanan projelerin tek tek hayata geçirildiğine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:

"İlçelerimiz bizim için çok önemli. Kentimizin tanıtımı ve gelişimi için olmazsa olmaz niteliğinde. Bu bilinçle gerek altyapı gerek üst yapı anlamında gücümüz yettiğince, imkanlar doğrultusunda iyi niyetli olarak bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Her ilçemizin ayrı bir yeri var. Yeşilhisar ilçemizde gerek turizme gerek ekonomiye sağladığı katkısı ile yeri çok ayrı. Bu anlamda bizlerde bu şirin ilçemizi daha yaşanabilir kılma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılacak olan bu önemli yatırım ile hem vatandaşlarımız hem de doğal yaşam nefes alacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bölge halkımıza hayırlı olsun. "

4 milyon 700 bin 804 TL yatırım bedeli ile kısa bir süre sonra hayata geçirilecek olan proje sayesinde Kuşçu, Kayadibi, Kovalı ve İçmece mahallelerinden toplanacak olan atık sular, Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarılacak. Böylelikle insan ve çevre sağlığı önemli ölçüde korunmuş olacak.

KASKİ'den Yeşilhisar'a 4 Milyon 700 Bin TL'lik Yatırım

KASKİ'den Yeşilhisar'a 4 Milyon 700 Bin TL'lik Yatırım

KASKİ'den Yeşilhisar'a 4 Milyon 700 Bin TL'lik Yatırım

KASKİ'den Yeşilhisar'a 4 Milyon 700 Bin TL'lik Yatırım

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Haber: KASKİ'den Yeşilhisar'a 4 Milyon 700 Bin TL'lik Yatırım - Haberler
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