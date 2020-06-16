Son dakika haberleri: Kasapoğlu: "Hız kesmeden üretmeye, sporcularımız için çalışmaya devam edeceğiz"
Son dakika haberleri: İmza protokolüne katılanların görüntüsü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları imza protokolünde konuştu.
16.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:12
İmza protokolüne katılanların görüntüsü
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları imza protokolünde konuştu.
Kaynak: AA