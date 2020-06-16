Son dakika haberleri: Kasapoğlu: "Hız kesmeden üretmeye, sporcularımız için çalışmaya devam edeceğiz" Son dakika haberleri: İmza protokolüne katılanların görüntüsü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları imza protokolünde konuştu.

İmza protokolüne katılanların görüntüsü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları imza protokolünde konuştu. Kaynak: AA