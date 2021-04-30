Son dakika: Kaş'ta polis yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kadına yardım etti

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kadına polis yardımcı oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kadına polis yardımcı oldu.

Atatürk Bulvarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-1) tedbirleri kapsamında trafikte denetimlerini sürdüren ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın olduğu fark etti.

Bunun üzerine polis trafiği durdurarak, yaşlı kadının koluna girerek yolun karşısına geçmesini sağladı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci