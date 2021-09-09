Son dakika haberleri: Kaş'ta orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kaş'ta orman yangını (2)

Son dakika haberleri: Kaş'ta orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINDAAntalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi'nde de başka bir orman yangını daha çıktı. Bu yangın da ekipleri hızlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürülerek, soğutma çalışmaları başlatıldı.

 


Son dakika haberleri: Kaş'ta orman yangını (2)
Son dakika haberleri: Kaş'ta orman yangını (2)
Son dakika haberleri: Kaş'ta orman yangını (2)
Son dakika haberleri: Kaş'ta orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

Adliyeden kaçmak isteyen hırsızlık şüphelisinin oyununu vatandaşın çelmesi bozdu
Adliyeden kaçmak isteyen hırsızlık şüphelisinin oyununu vatandaşın çelmesi bozdu
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı
Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Gülben Ergen
Spor Max Meyer Ozan Tufan Mert Müldür Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Kaş'ta orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 18:20:31. #1.15#

title