Son dakika haberleri: Kaş'ta orman yangını (2)

Edinilen son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINDAAntalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi'nde de başka bir orman yangını daha çıktı. Bu yangın da ekipleri hızlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürülerek, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar