Son dakika haberleri | Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi jandarma buldu
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Son dakika haberleri | Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi jandarma buldu

29.01.2021 22:50 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:54
Son dakika haberleri | Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi jandarma buldu

Gelen son dakika haberlerine göre BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan 5 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan 5 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

İstanbul'dan tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen 5 kişi, snowboard yaptıkları sırada pistten çıktı. Tatilciler ormanlık alanda kayboldu. Tatilciler, cep telefonu ve çam ağaçlarında bulunan 'acil çağrı' butonlarına basarak jandarmadan yardım istedi. Kayak merkezinde görev yapan JAK timi tarafından arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Acil çağrı butonu sayesinde yerleri tespit edilen 5 kişi kısa sürede Ramazanbeyderesi mevkiinde bulundu. Jandarma ekipleri, ulaştığı 5 kişiye çay ikram etti. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan tatilciler daha sonra jandarmaya ait kar araçlarıyla kaldıkları otele götürüldü.


Son dakika haberleri | Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi jandarma buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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