Son dakika haberleri... Kartal'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kartal'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Kartal'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kartal'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve ruhsatsız silah bulundurdukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Kartal'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve ruhsatsız silah bulundurdukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kartal ilçesinde çalışma yürüten polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı belirlenen 5 adrese baskın düzenledi.

Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 araca el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 73 fişek, 106 av tüfeği kartuşu ile 1 kilo 204 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden C.C., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, Y.C. ve E.Ç. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Şevval Şahin Prens William
Spor Ali Koç Eda Erdem Abdullah Avcı Ceyhun Gülselam Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Kartal'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 14:11:24. #1.15#

title