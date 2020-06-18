Son dakika haberleri: Kartal'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Kartal'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kartal'da bir otoparkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

18.06.2020 06:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 06:25

Kartal'da bir otoparkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otoparkın 2'inci katında bulunan halı yıkama işletmesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 araç ve otoparkta maddi hasar oluştu.

Son dakika haberleri: Kartal'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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