Son dakika haberleri! KARTAL'DA MARKETİN KUNDAKLANMA ANLARI KAMERADA Son dakika gelişmesine göre Kartal'daki bir market gece saatlerinde benzin ile ateşe verilerek kundaklandı.

Kartal'daki bir market gece saatlerinde benzin ile ateşe verilerek kundaklandı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, marketin kundaklandıktan sonra yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.10 sıralarında Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Marketin önüne gelen bir kişi işyerini bilinmeyen bir nedenle kundakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Emirhan Y.(21) olduğu belirlendi. Şüpheli Maltepe Esenkent Mahallesinde gözaltına alındı. Şüphelinin olay yerine yanında götürdüğü benzinle marketi kundakladığı öğrenildi. Şüpheli Emirhan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin marketi kundakladığı ve marketin birden alevler içinde kaldığı görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA