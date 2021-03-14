Son dakika haberi! KARTAL'DA KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA
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Son dakika haberi! KARTAL'DA KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA

14.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:47

Son dakika haberi... KARTAL'da bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye toplam 36 bin 844 lira para cezası kesildi.

KARTAL'da bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye toplam 36 bin 844 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi H.E. (46) hakkında Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, polisin baskın anı da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de bir kıraathanede kumar oynatıldığı yönünde ihbar geldi. Harekete geçen ekipler, iş yerinde 10 kişinin bulunduğunu ve 4 kişinin üzerinde 60 lira para olan bir masa etrafında oyun oynadığını tespit etti. İçeride bulunan 10 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi'nden, 4 kişiye de ayrıca Kumar Oynamak suçundan olmak üzere toplamda 36 bin 844 lira idari para cezası işlemi uygulandı. İş yeri sahibi olduğu belirlenen H.E. (46) hakkında ise Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulandı.

Son dakika haberi! KARTAL'DA KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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