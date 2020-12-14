Son dakika haberleri | Kartal'da kaçak sigara operasyonu
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Son dakika haberleri | Kartal'da kaçak sigara operasyonu

14.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:44
Son dakika haberleri | Kartal'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika habere göre Kartal'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan bir kişiye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kartal'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan bir kişiye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta Karlıktepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak tütün ve sigara satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 67 paket çeşitli markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 2 adet 40 gramlık 80 gram tütün, 1 adet 500 gramlık tütün, toplam ağırlığı 42,5 kilogram gelen kıyılmış açık tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Yasin Ç. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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