Son dakika haberleri: KARTAL'DA BİR MARKETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: KARTAL'DA BİR MARKETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Son dakika haberi: Kartal'da 10 katlı apartmanın altında bulunan bir markette meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

21.08.2020 05:50 | Son Güncelleme: 21.08.2020 05:57

Kartal'da 10 katlı apartmanın altında bulunan bir markette meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangın esnasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahallesi Peyami Safa sokakta bulunan 10 katlı bir binanın alt katındaki bir markette çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları yanan markete yaklaştırmadı. Zaman zaman patlama seslerinin geldiği yangın paniğe neden olurken seslerin market raflarında bulunan ürün ambalajlarından kaynaklı olabileceği bildirildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Yanan marketin karşısındaki binada oturan Döndü Çakmak, 'Üst katta oturuyordum ben, patlama sesiyle uyandım, sürekli patlamalar duyuyorduk. Kendimizi dışarı attık, çıktığımızda market yanıyordu" şeklinde konuştu. Yangınla ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: KARTAL'DA BİR MARKETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Politika
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu 3. Sayfa
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Politika
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Cinsellik
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
EGM, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
Kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Galatasaray, rotayı Real Madrid'li James Rodriguez'e çevirdi
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
'Çöpe bayrak atıldı' videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: KARTAL'DA BİR MARKETTE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 06:15:31. #1.14#
title