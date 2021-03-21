Son dakika haberleri: KARTAL'DA BABASINDAN İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPTI: 2 YARALI

Kartal'da babasından izinsiz aldığı araba ile sokağa çıkma kısıtlaması olan saatte dışarı çıkan genç ara yoldan hızla çıkınca caddede seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Vurduğu otomobil takla atarak orta refüjde yan yattı. Kazada her iki otomobil de hurdaya dönerken 2 sürücü de yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında Atalar Mahallesi, Çanakkale Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre babası evde uyuduğu sırada babasına ait 34 DHE 884 plakalı otomobil ile dışarı çıkan Ümit A. Doğu Caddesi'nden Çanakkale Caddesi'ne süratle çıkınca caddede seyir halindeki Muhammet S.'nin kullandığı 34 NK 4818 plakalı hafif ticari araca yandan hızla vurdu. Çarpmanın etkisi ile takla atarak orta refüjde yan yatan aracın sürücüsü Muhammet S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan diğer sürücü Ümit A.'nın tedavisi ayakta yapıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, CEZA YEMEKTEN KURTULAMADI

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde babasından gizli otomobilini alarak dışarı çıkan genç kaza yapınca yakayı ele verdi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirdi. Babası ve annesi tarafından uzun süre azarlanan genç de sinir krizi geçirerek uzun süre ağladı. Ümit A.'ya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari para cezası uygulandı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Ümit A.'nın babası, "Yapacak bir şey yok artık, nasıl olmuş, önemli değil, olan olmuş. Ara yola girerken, ana yoldaki arabaya yandan vurmuş. Vurunca da o arabayı oraya savurmuş" şeklinde konuştu.Kaza nedeniyle hurdaya dönen her iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka çekildi.Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü: -------------------Kaza yapan otomobiller-Kaza yapan gencin ağlaması-Olay yerine gelen ailesinin sinir krizi geçirmesi-Ambulansın olay yerinden ayrılması-Ümit A.'nın babası ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR