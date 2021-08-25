Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı evden böyle ayrılmış

Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı evden böyle ayrılmış Zanlının olaydan sonra apartmandan çıkışı kamerada Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı Adliyeye sevk edildi.