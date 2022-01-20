Kartal'da hemşireyi öldüren şüpheli Bağcılar'da yakalandı
KARTAL'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA - KARTAL'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hemşireyi öldürüp, kaçan şüpheli Rahmi Uygun (39), Bağcılar'da yakalandı.
Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.
İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADIOlay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildiPolisin kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler şüpheli Rahmi Uygun'u Bağcılar'da yakaladı.