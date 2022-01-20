Son dakika haberleri... Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.
Son dakika 3. sayfa haberi: Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
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