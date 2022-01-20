Son dakika haberleri... Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. - Haberler
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Son dakika haberleri... Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bağcılar, 3. Sayfa, Haber

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