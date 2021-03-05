Son dakika haberleri | Kartal'da 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri | Kartal'da 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

05.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:11
Son dakika haberleri | Kartal'da 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Kartal'da 6 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kartal'da 6 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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