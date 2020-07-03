Son dakika haberleri... Kartal Belediyesi'nden minibüslere dezenfekte hizmeti
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Son dakika haberleri... Kartal Belediyesi'nden minibüslere dezenfekte hizmeti

Son dakika gelişmesine göre Normalleşme sürecinde de Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte çalışmalarına yoğun bir rutin ile devam eden Kartal Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren minibüslerde hijyen çalışmaları gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri... Kartal Belediyesi'nden minibüslere dezenfekte hizmeti
03.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:37

Normalleşme sürecinde de Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte çalışmalarına yoğun bir rutin ile devam eden Kartal Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren minibüslerde hijyen çalışmaları gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı alanında uzman ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan minibüs duraklarına giderek araçları köşe bucak dezenfekte etti, sabit el dezenfektanları monte ettiler. Pendik-Kartal-Kadıköy hattı başta olmak üzere ilçede bulunan ara hatlarda da çalışmalarını sürdüren ekipler, hijyen çalışmalarına gün boyunca devam etti. Kartal Belediyesi'nin periyodik olarak sunduğu hizmet kapsamında son olarak 450'nin üzerinde minibüs, Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanılarak dezenfekte edildi.

Minibüs şoförlerinden teşekkür

Kadıköy-Pendik Minibüsçüler Yardımlaşma Derneği'nde yöneticilik yaptığını belirten Mehmet Fatih Boğa, "Kartal Belediyesi'nden bize destek olmalarını ben talep ettim. Kadıköy-Pendik minibüsçüleri olarak dezenfekte işlemlerinden dolayı Kartal Belediyesi'ne ve Başkan Gökhan Yüksel'e talebimize anında karşılık verdikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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