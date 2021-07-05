Son dakika haberleri! Karşıyaka'nın önceliği transfer ve stat

Son dakika gelişmesine göre KARŞIYAKA'da 3.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı, Emre Sarıgedik'le yarıştığı kongrede 415'e 72 gibi büyük oy farkıyla 3 yıllığına daha yeniden göreve seçilirken, yeni dönemde futbolda önceliği transfer yasağının kaldırılıp takımın 3'üncü Lig'den kurtulması ile yeni stadın...