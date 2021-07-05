Son dakika haberleri! Karşıyaka'nın önceliği transfer ve stat
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Son dakika haberleri! Karşıyaka'nın önceliği transfer ve stat

Son dakika haberleri! Karşıyaka'nın önceliği transfer ve stat
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre KARŞIYAKA'da 3.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı, Emre Sarıgedik'le yarıştığı kongrede 415'e 72 gibi büyük oy farkıyla 3 yıllığına daha yeniden göreve seçilirken, yeni dönemde futbolda önceliği transfer yasağının kaldırılıp takımın 3'üncü Lig'den kurtulması ile yeni stadın...

KARŞIYAKA'da 3.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı, Emre Sarıgedik'le yarıştığı kongrede 415'e 72 gibi büyük oy farkıyla 3 yıllığına daha yeniden göreve seçilirken, yeni dönemde futbolda önceliği transfer yasağının kaldırılıp takımın 3'üncü Lig'den kurtulması ile yeni stadın yapılmasına verecek.

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki kongrede üyelerden güvenoyu alan Büyükkarcı ve yönetimi, kongre öncesi başlayan 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırma görüşmelerini sürdürüyor. Alacağı kesinleşmiş 96 eski futbolcu, antrenör ve çalışanıyla tek dönemliğine muvafakatname alarak anlaşmaya çalışan Karşıyaka'da bu isimlerin yüzde 80'iyle el sıkışıldığı açıklanmıştı.

Transfer yasağını kaldırıp yeni teknik direktörü ve transferlerini belirleyerek yeni sezona iddialı girmek isteyen Kaf-Kaf, iç transferde sözleşmeleri bitip uzun süredir kongreyi bekleyen Mustafa Aşan, Hakan Kuş ve Anıl'la da masaya oturacak. Yapımını 20 yıldan uzun süredir beklediği stadıyla ilgili cumartesi günü kulübü ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan müjdeli haberler alan Karşıyaka, hayalini kurduğu stada yeni dönemde kavuşmak istiyor. Yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin yerine yapılması planlanan stadın inşaatında TOKİ tarafından Ocak 2014 ve Haziran 2017'de düzenlenen 2 ihale de açılan davalarla iptal edilirken, 5 yıldır bekleyen arazi, Gençlik Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nin imzalayacağı protokolle Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek. BŞB'nin devir sonrası ihaleye çıkarak temel aşamasında kalan inşaatı tamamlaması bekleniyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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