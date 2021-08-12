Son dakika haberleri... Karşıyaka'da transfer sürüyor

Bir son dakika haberine göre TFF 3'üncü Lig'de transfer yasağını geçici olarak kaldırmak için borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname toplamaya çalışan Karşıyaka, bir yandan takıma takviyeleri de sürdürüyor.