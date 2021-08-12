Son dakika haberleri... Karşıyaka'da transfer sürüyor
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Son dakika haberleri... Karşıyaka'da transfer sürüyor

Son dakika haberleri... Karşıyaka'da transfer sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre TFF 3'üncü Lig'de transfer yasağını geçici olarak kaldırmak için borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname toplamaya çalışan Karşıyaka, bir yandan takıma takviyeleri de sürdürüyor.

TFF 3'üncü Lig'de transfer yasağını geçici olarak kaldırmak için borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname toplamaya çalışan Karşıyaka, bir yandan takıma takviyeleri de sürdürüyor.

Altyapı patentli kadrosundan geçen sezondan beri toplam 12 futbolcuyla yollarını ayıran Kaf-Kaf, teknik direktör Cüneyt Biçer'in daha önce şampiyonluk yaşadığı, isimleri transfer resmi olarak açılmadan açıklanmayacak 4 futbolcudan sonra 2 kaleciyi de renklerine bağladı. Yeni futbolcular bir süredir takımla antrenmanlarını sürdürüyor. Lige 3 hafta kala zamanla yarışan yeşil kırmızılılar, yasağı kaldırır kaldırmaz yeni futbolcularına lisans çıkarıp maçlara yetiştirmeye çalışacak.16 Ağustos Pazartesi günü Afyonkarahisar'a kampa gidecek Karşıyaka, kampta ilk hazırlık maçını Somaspor'la oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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