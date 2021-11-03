Son dakika haberleri: "Karşılıksız aşk cinayeti" davasında nişanlı çifte 18'er yıla kadar hapis istemi

KONYA (AA) - Konya'da karşılıksız aşk nedeniyle çıktığı iddia edilen, bir kişinin yaşamını yitirdiği kavgaya karışan nişanlı çiftin, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12'şer yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yardımcı, tutuksuz yargılanan nişanlısı Senem E. ve Osman A. ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanıklar Mustafa Yardımcı ile Senem E. arasında duygusal birliktelik olduğunu ve birlikte bağ evinde kaldıklarını, sanık Osman A. ve Mustafa Yardımcı'nın da çocukluk arkadaşı olduğunu belirtti.

Mustafa Yardımcı ve Senem E. çiftinin kaldığı bağ evine gidip gelmeye başlayan Osman A'nın, Yardımcı'nın olmadığı zamanlarda Senem E'ye "Seni seviyorum. Sana aşık oldum. Mustafa seni sevmiyor." gibi ifadelerle yaklaşmaya çalıştığının aktarıldığı iddianamede, "Senem'in bu sözlerden rahatsız olduğu, bir süre sonra da aralarındaki ilişkinin ciddi olduğunu göstermek ve Osman'ın uzak durmasını sağlamak için Mustafa ile nişanlandıkları, buna rağmen Osman'ın Senem'i rahatsız etmeye devam ettiği belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Osman A'nın bir gün arkadaşı olan maktul Deniz Korkmaz'ı da alarak silahlı bir şekilde Mustafa ve Senem'in yaşadığı bağ evine gittiğinin anlatıldığı iddianamede, "Karşı tarafta silah olduğunu gören Mustafa ve Senem'in Osman ve maktulün yanına gittikleri, burada çıkan tartışma neticesinde Deniz Korkmaz'a ateş ettikleri, maktul Deniz'in silahından yalnızca bir kez ateş edildiği, Deniz'in ise birden fazla mermi ve av tüfeği saçmasıyla yaralandığı, sanık Mustafa'nın silah ile, sanık Senem'in av tüfeği ile ateş etmek suretiyle maktul Deniz'i yaraladıkları ve ölümüne sebep oldukları anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Mustafa Yardımcı ve Senem E'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12'şer yıldan 18'er yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Senem E'nin hükümle birlikte tutuklanması istendi.

Ayrıca Osman A'nın olay yerine Mustafa Yardımcı ve Senem E'ye zarar verme kastıyla gittiği, Mustafa ve Senem'in ateş etmesi sonucu eylemini tamamlayamadığı bu nedenle "kasten yaralamaya teşebbüs" ve Senem E'ye karşı cinsel taciz suçlarından 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yardımcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesinde bir bağ evinde birlikte yaşayan Mustafa Yardımcı ve nişanlısı Senem E. ile Senem E'ye aşık olduğu iddia edilen Mustafa Yardımcı'nın çocukluk arkadaşı Osman A. arasında 11 Ağustos 2020'de tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, bağ evinin önüne Osman A. ile gelen arkadaşı Deniz Korkmaz silahla yaralanmış, olay yerinden ayrılıp hastaneye giderken hayatını kaybetmişti.

Mustafa Yardımcı ve nişanlısı Senem E. hakkında "kasten öldürme", Osman A. hakkında ise "cinsel taciz" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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