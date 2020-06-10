Son dakika haberleri | Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor

Son dakika güncel haberi... Kars Çayı'nda şüpheli balık ölümleri görenleri, şaşırttı.

Son dakika haberleri | Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor
10.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:15

Kars Çayı'nda şüpheli balık ölümleri görenleri, şaşırttı. Yüzlerce balığın öldüğü bölgede vatandaşlar tedirgin oldu.

Kars Çayı'na şehir kanalizasyon ve atık su şebekesinin döküldüğü bölgede yaklaşık 200 metrelik alanda ölen tatlı su kefali ve kara balıklar vatandaşları tedirgin etti. Balık ölümlerinin yoğun olarak yaşandığı Kars Çayı'na nasıl bir önlem alınacağı ise bilinmiyor.

Kars Çayı etrafında spor yaptığını ifade eden ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, balık ölümlerinin sebebinin şehir kanalizasyon şebekesinin çaya karışmasına bağladı.

"Yüzlerce balık toplu halde öldü"

Yüzlerce balığın öldüğüne dikkat çeken ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, "Kars Çayı'nın çevresinde müthiş bir doğa güzelliği var. Ağaçlar olsun, çevredeki kuşlar olsun. Zaten Kars'ta çok büyük bir kuş popülasyonu var. Ama üzüldüğüm nokta buradan yüz metre ileride kanalizasyon sisteminin Kars Çayı'na bağlanmış olması, bu sebepten dolayı yüzlerce balık ölmüş. Yani bu kadar uzaktan bile görüyorum. Hepsi su üstüne çıkmış. Ayrıca burada bir sürü kuş popülasyonu var. Bunlar ölü balıklardan nasipleniyor. Balıklardan besleniyorlar. Onlarında bazıları yakın zamanda ölecek" dedi.

"Buna acilen bir çözüm bulunması gerekiyor"

Baraj'da pisliklerin çökeceğini vurgulayan ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, "İleride barajda bu pislikler çökecek. Yani barajda bir bataklığa dönüşecek. Buradaki tüm eko sistem bozulacak. Buna acilen bir çözüm bulunması çok yararlı olur. Bu hem Kars'a zarar veriyor. Hem ekosistemine zarar veriyor. Hem de turistik açıdan çok kötü bir zarar verir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Balıklar ölmemek için kaynak suyu önünde toplandı"

Kars Çayı'na karışan kanalizasyon şebekesinden çıkan zehirli sular yüzlerce balığın ölüme sebep olurken, bölgede kaynak suyu önünde ölmemek için toplanan balıklar ise kameralara yansıdı. Kaynak suyunun berraklığında toplanan balıklar ise zehirli sudan etkilenmemek için mücadele veriyor. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Derya, kendisine deodorant şişesiyle istismarda bulunan tecavüzcüsünün tutuklanmasını istiyor Haber
Derya, kendisine deodorant şişesiyle istismarda bulunan tecavüzcüsünün tutuklanmasını istiyor
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Kredi çekmeyi düşünenler bu ayrıntıya dikkat! 200 bin lirada 150 bin lira cebinizde kalıyor
Kredi çekmeyi düşünenler bu ayrıntıya dikkat! 200 bin lirada 150 bin lira cebinizde kalıyor
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
Korona tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli'nin satın almak istediği Toulouse, küme düşmekten kurtuldu
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Simge Sağın Hande Erçel Yasmin Erbil
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kars'taki yüzlerce balık ölümü vatandaşları tedirgin ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 15:03:41. #1.14#
title