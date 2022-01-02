Son dakika haberleri... Kars'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kars'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler hafif yaralandı.
KARS (AA) - Kars'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler hafif yaralandı.
Sarıkamış- Kars kara yolunun Asboğa köyü mevkisinde, A.Ç'nin idaresindeki 50 DD 137 plakalı kamyon, seyir halindeyken M.T. yönetimindeki 63 AAB 269 plakalı kar küreme aracına çarptı. Arkadan gelen S.K'nin kullandığı 36 AS 501 plakalı otomobil de kamyona çarparak durdu.
Kazayı görenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen ekipler, hafif yaralı sürücüleri, Kars Harakani Hastanesine kaldırdı.