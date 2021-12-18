Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi (2) - Haberler
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Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi (2)

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

KARS (AA) - Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Iğdır-Ankara seferi yapan 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde devrildi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi (2)

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi (2)

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi (2)

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AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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