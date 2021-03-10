Son dakika haberleri... Kars'ta uyuşturucu tacirleri yakalandı
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Son dakika haberleri... Kars'ta uyuşturucu tacirleri yakalandı

10.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:46
Son dakika haberleri... Kars'ta uyuşturucu tacirleri yakalandı

Son dakika habere göre Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda Iğdır yolu üzeri uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde bulunan H.Y. Van ilinden getirmiş olduğu 146.72 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilerek gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerince gözaltına alınan H.Y.'nin yapılan sorgulamasının ardından polis düğmeye bastı. Narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik genişletilen çalışmalar sonrasında düzenlenen operasyonda Kars'ta Ö.M., V.Ö. ile Van ilinde M.A. olmak üzere 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramada, 14 parça halinde 14.90 gram Metamfetamin daddesi ve tek parça halinde 51.20 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan toplam 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Son dakika haberleri... Kars'ta uyuşturucu tacirleri yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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