Son dakika haberleri | Kars'ta selin vurduğu 2 köyde hasar tespit çalışması devam ediyor

Son dakika haberleri: Kars'ın Susuz ilçesinde meydana gelen selde hasar gören 2 köyde, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde meydana gelen selde hasar gören 2 köyde, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Aynalı ve Ortalar köyünde dün öğleden sonra sağanağın sele dönüşmesi sonucu, bazı evlerde su baskınları yaşandı, çok sayıda hayvan telef oldu.

Selin ardından bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

İlk belirlemelere göre 11 evin hasar gördüğü köylerde çalışmalara ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden hasar tespiti için köyde incelemelerde bulundu.

Sel bölgesine sevk edilen İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan