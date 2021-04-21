Son dakika haberleri! Kars'ta ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Son dakika haberi... Kars'ta bir eve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kars'ta bir eve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Arpaçay İlçesi sınırları içerisinde bir eve operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheli 1 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı